Migranti: Oim, oltre 20 mila ritorni in Libia da inizio anno (2)

- Secondo l’ultimo rapporto della Matrice di monitoraggio dello spostamento (Dtm) di Oim, l’88 per cento dei migranti ha indicato ragioni economiche come motivo principale della partenza dal Paese di origine. In base ai dati raccolti nei mesi di maggio e giugno 2021, in Libia vi sono un totale di 597.611 migranti provenienti da oltre 40 nazionalità, un numero in linea le precedenti rilevazioni ma inferiore ai livelli pre-pandemia. La maggior parte dei migranti in Libia proviene da paesi vicini: Niger (21 per cento), Egitto (18 per cento), Sudan (16 per cento) e Ciad (14 per cento). Secondo il programma dei Migranti scomparsi di Oim, lungo la rotta del Mediterraneo centrale (cioè da Tunisia e Libia verso Italia e Malta) sono morte almeno 1.024 persone dall’inizio dell’anno, a fronte di 62.175 tentativi di emigrazione irregolare e un tasso di mortalità dell’1,6 per cento. (Lit)