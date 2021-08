Pd: a Bologna la Festa nazionale dell'Unità dal 26 agosto al 12 settembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande protagonismo, inoltre, per società civile e terzo settore, civismo, associazionismo e reti di cittadinanza: da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e Gruppo Abele, a Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale Acli; da Riccardo De Facci, Presidente Cnca a don Dante Carraro di Medici con l’Africa Cuamm; da Monsignor Giancarlo Perego, Presidente Fondazione Migrantes, a Claudia Fiaschi, Portavoce Forum nazionale Terzo settore, e poi Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, Tiziano Pesce, Presidente UISP, Vittorio Bosio, Presidente Csi, e ancora rappresentanti di Legacoop sociali, Fondazione Pangea Onlus, Avvocato di strada Onlus, Alleanza contro la povertà. Nutrita la pattuglia di economisti ed esperti: fra gli altri Carlo Cottarelli, Tito Boeri, Emanuele Felice e Linda Laura Sabbadini, direttrice Istat, la politologa Sofia Ventura e l’ex segretario della Fim-Cisl, Marco Bentivogli. Tra gli scrittori, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni e Adriano Sofri. Ci sarà poi una sessione interamente dedicata alle riforme istituzionali, nel panel al quale sono stati invitati esponenti di tutte le forze politiche e a cui prenderanno parte, tra gli altri, la Presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi; il Presidente dei deputati di LEU, Federico Fornaro; il deputato di Forza Italia, Simone Baldelli; il leader di Coraggio Italia, Gaetano Quagliariello, e i coordinatori del Comitato Pd per le riforme, Carla Bassu e Andrea Giorgis. Saranno cinque invece i panel storici, dedicati alla ricerca di verità per la strage di Bologna, per quella di “Ustica, 41 anni dopo”, ai 20 anni dai fatti del G8 di Genova, al ventennale degli attentati alle Torri Gemelle e ai cento anni dalla nascita del Pci, dibattito al quale parteciperà, fra gli altri, Aldo Tortorella. Fari puntati, naturalmente, sulla situazione in Afghanistan, sia sul versante delle azioni di politica estera, sia su quello della difesa e della tutela dei diritti violati: se ne parlerà in due sessioni (una dedicata alla geopolitica, l’altra con un focus sulla violenza contro le donne) e nella campagna di raccolta fondi attiva presso la Festa, “Insieme per il popolo afgano”. (segue) (com)