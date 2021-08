Pd: a Bologna la Festa nazionale dell'Unità dal 26 agosto al 12 settembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un corner informativo sarà dedicato anche alle Agorà democratiche, il cui progetto sarà illustrato il 1° settembre dal segretario nazionale, Enrico Letta, intervistato dalla direttrice di Radio Rai Simona Sala, proprio nel giorno del lancio della piattaforma digitale. “19 mesi senza Patrick” è invece il titolo del panel dedicato a Zaki, al quale prenderanno parte, fra gli altri, il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury. Chiusura, infine, domenica 12 settembre, con il comizio del segretario Enrico Letta, e con gli interventi di Stefano Bonaccini, Paolo Calvano, Cecilia D’Elia, Virginio Merola e Luigi Tosiani. Tutti gli appuntamenti in Sala Iotti saranno trasmessi sul canale Youtube del Pd e in diretta su Radio Immagina, mentre quelli in Sala Marini verranno tutti registrati. Proprio a Franco Marini sarà dedicato uno degli omaggi alla memoria, così come a Guglielmo Epifani e a Gino Strada. (com)