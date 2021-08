Covid: in Lombardia 200 nuovi positivi, nessun decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino diramato dalla Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 10.48 tamponi effettuati, sono 200 i nuovi positivi (1,9 per cento). Aumenta di 2 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva dove si trovano 43 pazienti e aumentano anche i ricoverati nei reparti ordinari dove si trovano 320 persone, nove più di ieri. Oggi non vengono segnalati decessi, il totale complessivo rimane quindi di 33.880 (Rem)