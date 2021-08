Afghanistan: portavoce Pentagono, intenzionati a rispettare data 31 agosto per ritiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, John Kirby, ha dichiarato in una conferenza stampa che Washington punta a completare le operazioni di evacuazione dall’Afghanistan entro il 31 agosto “perché quella è la scadenza indicata dal comandante in capo delle Forze armate”, il presidente Joe Biden. In merito alle minacce lanciate dai talebani in caso di un posticipo del ritiro del personale militare, come chiesto da diversi alleati Nato, Kirby ha sottolineato che vi sono contatti con il gruppo estremista ogni giorno e che l’amministrazione Usa è “consapevole di quanto affermato (dai talebani) sulla scadenza del 31 agosto". Kirby ha sottolineato che al momento non è possibile fare ipotesi su quanto accadrà dopo tale data: “Stiamo cercando di portare via il più grande numero di persone, ci saranno colloqui (con gli alleati) su quello che accadrà dopo il 31 agosto”. Kirby ha inoltre confermato che al momento solo i cittadini statunitensi e gli afgani in possesso di Carta verde posso accedere all’interno dell’aeroporto di Kabul per poter essere evacuati negli Stati Uniti. (segue) (Nys)