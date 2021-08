Afghanistan: portavoce Pentagono, intenzionati a rispettare data 31 agosto per ritiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi i talebani hanno avvertito che ci saranno delle "conseguenze" nel caso in cui gli Stati Uniti e le forze Nato ritardassero il ritiro dei propri militari dal Paese dopo il 31 agosto, secondo quanto affermato in un’intervista all'emittente televisiva satellitare “Sky News” a Doha, in Qatar, dal portavoce politico dei talebani Suhail Shaheen. "Se gli Stati Uniti o il Regno Unito dovessero cercare più tempo per continuare le evacuazioni, la risposta è no. In caso contrario vi saranno conseguenze”, ha dichiarato Shaheen. Secondo il portavoce talebano, l’eventuale posticipo di un ritiro “creerà sfiducia” tra le parti. Per consentire la prosecuzione delle operazioni di evacuazione, gli alleati Nato potrebbero meditare di mantenere una presenza militare in Afghanistan anche oltre 31 agosto, data prevista per il completo ritiro dal Paese. (segue) (Nys)