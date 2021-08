Afghanistan: portavoce Pentagono, intenzionati a rispettare data 31 agosto per ritiro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce l’emittente britannica “Bbc”, il primo ministro britannico, Boris Johnson, durante il summit straordinario del G7 che si terrà domani in videoconferenza, chiederà al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di mantenere le forze Usa in Afghanistan oltre il 31 agosto per consentire il proseguimento dei voli di evacuazione. La riunione verterà sul futuro a lungo termine dell'Afghanistan ma anche sulle procedure di evacuazione attualmente in corso. Il Regno Unito sta anche valutando l’opportunità di creare degli hub nei Paesi confinanti con l'Afghanistan per aiutare coloro che hanno lavorato per le forze britanniche a raggiungere il Regno Unito una volta che non sarà più possibile effettuare dei voli di evacuazione da Kabul. Johnson ha affermato che è "fondamentale che la comunità internazionale lavori insieme per garantire evacuazioni sicure, prevenire una crisi umanitaria e sostenere il popolo afghano per assicurarsi i guadagni degli ultimi 20 anni". (segue) (Nys)