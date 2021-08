Afghanistan: portavoce Pentagono, intenzionati a rispettare data 31 agosto per ritiro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono ritirare tutte le truppe entro la fine del mese, ma lo stesso presidente Biden ha affermato che sono in corso discussioni sulla proroga della scadenza, auspicando tuttavia "di non doverlo fare". Ieri, il titolare della Casa Bianca ha avanzato l'ipotesi che i militari statunitensi possano rimanere in Afghanistan oltre la scadenza del 31 agosto. "Ci sono discussioni tra noi e le Forze armate in merito a una estensione", ha dichiarato ieri il presidente. "Sono in contatto con diversi Paesi come l'Italia, la Germania e la Spagna che stanno dando un sostegno vitale all'operazione di evacuazione da Kabul. Li ringrazio e continueremo a lavorare insieme a loro, in stretto coordinamento con tutti i nostri partner", ha affermato Biden. (Nys)