Vaccino: somministrate finora in Italia 75.444.859 dosi

- Sono 75.444.859 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia su un totale di 81.203.584 dosi consegnate, pari al 92,9 per cento. E' quanto emerge dal report online del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, aggiornato alle 17.11 di oggi 23 agosto 2021. Delle 81.203.584 dosi consegnate 57.137.790 sono di Pfizer/BioNTech, 10.083.713 di Moderna, 12.023.379 di Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.958.702 di Janssen. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 36.436.297, pari al 67,46 per cento della popolazione over 12. (Rin)