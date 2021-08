Afghanistan: ministro della Difesa Guerini in visita al Covi di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’evacuazione dei cittadini afghani da Kabul è un’operazione molto complessa e delicata. Un lavoro di squadra grazie alla collaborazione tra i ministeri della Difesa, Esteri, Interni e i servizi di informazione": lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, durante la sua visita odierna presso il Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi) a Roma. Il ministro, giunto presso l’Aeroporto militare "Francesco Baracca", sito nel quartiere di Centocelle, è stato accolto dal generale di corpo d’armata Luciano Portolano, comandante del Covi da dove sono gestite tutte le operazioni internazionali e nazionali tra cui l’"Operazione Eos" per la campagna vaccinale. "Le Forze armate italiane stanno svolgendo un delicato lavoro, cooperando efficacemente con tutti gli attori in campo", ha aggiunto il ministro, partecipando a un briefing ove ha ricevuto l’aggiornamento della situazione operativa in Afghanistan e sull’evoluzione dell'operazione Aquila Omnia. (segue) (Com)