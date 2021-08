Latina: Verdi, disastro ambientale a Pontinia, interrogazione in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I gravi problemi strutturali e gestionali dell'impianto di compostaggio della Sep di Pontinia erano già stati segnalati il 3 giugno 2019 in commissione ambiente alla Pisana". Così, in una nota, Giorgio Libralato, consulente tecnico del Tribunale di Latina per questioni ambientali. "Da tanti anni - spiega - le denunce, le segnalazioni sono rimaste inascoltate. È stato necessario l'intervento della magistratura il 13 giugno (10 giorni dopo) a mettere fino alle pratiche illecite con spandimento di rifiuti (compost fuori specifica) nei terreni. Già nove anni fa, nella stessa struttura si era verificato un grave incendio e lo stesso era successo nella struttura collegata (posta di fronte alla Sep) cinque anni prima. Alcuni processi già svolti al Tribunale di Latina, dei comitati con la consulenza di Giorgio Libralato, avevano riconosciuto problemi nell'impianto condannando la società". (segue) (Com)