Filippine: record di casi Covid giornalieri, la variante Delta arriva a Manila

- Sono 18.332 i contagi Covid-19 confermati oggi nelle Filippine, il numero più alto registrato dall’inizio della pandemia. Lo ha comunicato in conferenza stampa la portavoce del ministero della Sanità, Maria Rosaria Vergeire, ammettendo inoltre per la prima volta la trasmissione della variante Delta nella regione di Manila. Il territorio della capitale, assieme a quello di altre 16 città, è stato soggetto a rigide misure restrittive che però sono state allentate per dieci giorni a partire dal 10 agosto scorso per consentire alle attività economiche di riaprire. (segue) (Fim)