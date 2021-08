Afghanistan: Pentagono, evacuate 16 mila persone nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 16 mila persone sono state evacuate da Kabul nelle ultime 24 ore con voli militari e commerciali. Lo ha detto parlando in conferenza stampa il generale Hank Taylor, vice direttore per la logistica dello Stato maggiore congiunto Usa. “Nelle ultime 24 ore, 25 C-17 militari statunitensi, tre C-130 militari statunitensi e una combinazione di 61 voli charter commerciali e altri militari sono partiti da Kabul. Il numero totale di passeggeri per questi voli è stato di circa 16 mila. Di questo numero, l'esercito americano ha trasportato poco meno di 11 mila persone", ha detto Taylor. Il generale ha aggiunto che cinque voli con circa 1.300 passeggeri sono atterrati all'aeroporto internazionale di Dulles vicino a Washington. Le persone evacuate da Kabul, ha aggiunto, vengono temporaneamente trasferite in basi in Europa e Medio Oriente, che includono basi militari Usa in Qatar, Emirati, Kuwait, Bahrain, Italia, Spagna e Germania. "Apprezziamo profondamente il sostegno di questi paesi. Questa è davvero una testimonianza dell'importanza delle nostre alleanze e delle nostre partnership", ha affermato Taylor.(Nys)