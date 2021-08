Covid: Ricciardi, Ssn stile Italia stanno diminuendo nel mondo perché problematici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi sanitari nazionali, che garantiscono una copertura universale dei servizi, senza distinzione di ceto, come quello italiano, inglese e svedese "stanno diminuendo perché prima di fronte alla transizione epidemiologica e alla crisi economica, oggi di fronte alla pandemia, la risposta di questi servizi sanitari è molto problematica, particolarmente per quelli decentrati, come Italia e Spagna". Lo ha detto Walter Ricciardi, presidente della Federazione mondiale delle associazioni di sanità pubblica, durante la conferenza "Nuovi sistemi sanitari nel mondo", in occasione del meeting di Rimini 2021. (Rin)