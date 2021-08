Germania: ministro Esteri Maas, a lavoro per proteggere personale in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Germania sono al lavoro per proteggere il personale in Afghanistan e permettere l’evacuazione in sicurezza dei propri funzionari e collaboratori. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, in conferenza stampa. “Siamo in trattative con gli Stati Uniti, la Turchia e altri per il proseguimento delle operazioni dell'aeroporto di Kabul, anche al di là dell'evacuazione militare. Ciò richiede anche colloqui con i talebani, che giocheranno un ruolo dopo che le forze statunitensi si saranno ritirate”, ha scritto su Twitter il ministro. “Creeremo le condizioni per il diritto di soggiorno per tutti i lavoratori locali e altre persone in pericolo che sono nelle nostre liste. In questo modo, le ambasciate nei Paesi vicini possono rilasciare rapidamente i visti in modo che le persone colpite possano essere poi ammesse in Germania. A tal fine, stiamo aumentando le capacità dei nostri uffici visti a Islamabad, Nuova Delhi, Tashkent, e faremo anche pieno uso delle opzioni per l'elaborazione centralizzata dei visti presso l'Ufficio federale degli affari esteri”, ha aggiunto. La Germania fornirà inoltre nell’immediato 10 milioni di euro per i programmi per elementi particolarmente a rischio della società civile, della scienza, dell'arte e delle organizzazioni per i diritti umani, in Afghanistan.(Geb)