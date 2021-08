Covid: Ricciardi, risorse importanti ma non bastano, bisogna investirle bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In condizioni di emergenza abbiamo trovato risorse importanti, ma queste da sole non bastano, serve investirle bene. Lo ha detto Walter Ricciardi, presidente della Federazione mondiale delle associazioni di sanità pubblica, durante la conferenza "Nuovi sistemi sanitari nel mondo", in occasione del meeting di Rimini 2021. "Noi siamo indietro - ha aggiunto Ricciardi - sugli investimenti sulle condizioni di lavoro e le retribuzioni del personale sanitario. Il numero di medici italiani è superiore rispetto a quelli francesi e inglesi, ma sono tutti Paesi che non hanno abbastanza medici per curare i cittadini. Il numero infermieri sono tra 35 e 50 mila in meno rispetto alla Germania", ha concluso Ricciardi. (Rin)