Sanità: Speranza, nostro Ssn va difeso con tutte le forze seguendo i dettati costituzionali

- Occorre "difendere con tutte le energie di cui disponiamo il nostro modello di Servizio sanitario nazionale universale". Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, durante la conferenza "Nuovi sistemi sanitari nel mondo", in occasione del meeting di Rimini 2021. "L'articolo 32 della Costituzione - ha aggiunto Speranza - indica la strada che dobbiamo seguire. Sono poche parole, ma ci dicono con chiarezza dobbiamo andare, al loro interno c'è il più forte e significativo programma che si può mettere in campo", ha affermato il ministro. "Se un essere umano sta male, non conta quanti soldi ha, non conta dove sei nato, non conta il colore della tua pelle, hai diritto a essere curato. Questo è un principio fondamentale che dobbiamo difendere. L'Italia ha costruito così il proprio servizio sanitario nazionale", ha concluso Speranza. (Rin)