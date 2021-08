Sanità: Speranza, serve salto culturale, quantità di diritto alla salute decida file excel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un salto culturale, per troppi anni sono stati i bilanci e i file excel dei nostri uffici di bilancio a decidere quanto diritto alla salute si poteva tutelare, e la lezione del Covid ci aiuta a rovesciare questo schema: è quanto diritto alla salute devo tutelare che scrive quel file excel. Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, durante la conferenza "Nuovi sistemi sanitari nel mondo", in occasione del meeting di Rimini 2021. "Non possiamo abbassare la guardia, ma in questa nuova fase, dove abbiamo armi nuove, come i vaccini, noi dobbiamo assumere la lezione di questo anno e mezzo e investire sull'Ssn, perché il diritto alla salute è la cosa più importante che abbiamo", ha concluso il ministro. (Rin)