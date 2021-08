Brasile: città di San Paolo richiederà certificato vaccinazione per eventi, ristoranti e centri commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco della città di San Paolo, in Brasile, Ricardo Nunes, ha annunciato che la popolazione avrà bisogno di un "passaporto vaccinale" contro la Covid-19 per poter entrare in centri commerciali, ristoranti e per partecipare a eventi pubblici. Il documento che certifica l'avvenuta vaccinazione contro la Covid sarà rilasciato attraverso un'applicazione sul cellulare. "Il concetto principale è che gli stabilimenti potranno accettare all'ingresso solo persone vaccinate. Se all'interno di uno stabilimento dovessero trovarsi persone senza vaccino, il proprietario verrà multato. Per questo offriremo un meccanismo per identificare chi ha il vaccino. Organizzeremo il sistema in modo che tutti i cittadini possano scaricarlo sulla piattaforma e-Saude e avere un codice QR", ha affermato Nunes in una conferenza stampa. I cittadini dovranno solo scaricare l'applicazione, che dovrebbe essere presentata entro venerdì, e registrarsi. Nunes ha anche affermato che l'applicazione sarà utile anche per consultare il proprio calendario delle vaccinazioni e conoscere la data della seconda dose. (segue) (Brb)