Crimea: ministra Energia Usa, sosteniamo l'Ucraina

- Gli Stati Uniti sostengono l'Ucraina e la Piattaforma di Crimea. Lo ha dichiarato oggi la ministra dell'Energia degli Usa, Jennifer Granholm, durante l'inaugurazione della Piattaforma di Crimea a Kiev. "Continueremo ad imporre sanzioni alla Russia finché il Paese non metterà fine all'occupazione della Crimea e non cesserà di aggredire l'Ucraina orientale. Ribadiamo che la Russia deve rispettare gli impegni presi nel quadro degli accordi di Minsk, e lavorare al fine di interrompere il conflitto tra i due Paesi. Nel frattempo, il nostro sostegno all'Ucraina perdurerà, come perdurerà la nostra visione che la Crimea è Ucraina, lo è stata e lo sarà per sempre", ha detto Granholm. (Rum)