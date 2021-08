Covid: Ricciardi, per uscire dalla pandemia serve sospensione brevetti e trasferimento tencnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per uscire dalla pandemia è necessaria "la sospensione dei brevetti temporanea, fino alla fine dell'emergenza, e l'autorizzazione al trasferimento tecnologico per produrre". Lo ha detto Walter Ricciardi, presidente della Federazione mondiale delle associazioni di sanità pubblica, durante la conferenza "Nuovi sistemi sanitari nel mondo", in occasione del meeting di Rimini 2021. "Oggi Sud Africa e India - ha aggiunto Ricciardi - producono vaccini, ma per i Paesi Ricchi e al nord del mondo, e questo è inaccettabile. Noi abbiamo bisogno di 10 milardi di dosi entro il 2022 altrimenti non ne usciamo. L'esempio dell'Hiv/Aids ci deve illuminare, e soltanto così usciremo nel 2022 e non nel 2024 dalla pandemia. La salute, la sanità e il vaccino come bene pubblico, oltre a una riorganizzazione, anche alla luce del Pnrr, del nostro Servizio sanitario nazionale sia quello che ci attende in futuro", ha concluso Ricciardi. (Rin)