- Un nuovo investimento sul Servizio sanitario nazionale (Ssn) "non può non partire da un investimento sulle donne e gli uomini che lavorano nel Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, durante la conferenza "Nuovi sistemi sanitari nel mondo", in occasione del meeting di Rimini 2021. (Rin)