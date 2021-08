Speciale infrastrutture: assessore Roma, nasce il Polo est, unirà Tiburtina e Pietralata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono diversi gli elementi strategici che il piano individua, tra cui la mobilità e accessibilità, gli spazi e le connessioni possibili, le risorse naturalistico-ambientali e il tema delle aree urbane e densificabili. "Questo significa completare e valorizzare il nodo infrastrutturale della stazione Tiburtina - precisa l'assessore capitolino all'Urbanistica -; definire la gerarchia dello spazio pubblico in aree nevralgiche, individuando la centralità di alcuni nodi per il densificarsi delle attività all'intorno; assicurare l'integrità fisica e il funzionamento del territorio da un punto di vista idrogeomorfologico e delle condizioni di regime idraulico; individuare nuove aree per lo sviluppo dell'area est della stazione Tiburtina con le regole insediative per nuovi insediamenti tra cui i nuovi headquarter di Rfi assicurando uno sviluppo che sappia guardare alle trasformazioni in corso e adattarsi ai bisogni futuri in maniera dinamica. Il programma- conclude Montuori - recepisce e indirizza le trasformazioni in corso tra cui la nuova sede Istat, gli spazi per l'Università Sapienza di Roma, la sistemazione degli spazi pubblici di piazzale ovest con la razionalizzazione del sistema dei trasporti tra nuove linee tram e la riorganizzazione dei terminal dei bus e il completamento dei lotti edificabili con la realizzazione di un albergo, di un parcheggio multipiano e di una nuova piazza pedonale". (Rer)