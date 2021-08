Speciale infrastrutture: Filt Cgil Roma e Lazio, a rischio condizioni di lavoro e qualità del servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'imminenza della riapertura delle scuole e nella necessità oggettiva, di impossibile attuazione, di triplicare l'offerta di servizio per garantire un minimo di distanziamento fra gli utenti, denunciamo il solito pressappochismo con cui si affronta il problema e le soluzioni che si intendono adottare". Così, in una nota, la Filt Cgil di Roma e del Lazio. "Oggi, per non ripetere gli errori dello scorso anno, - continua la nota - il Comune di Roma e l'Agenzia per la Mobilità dovrebbero avere il coraggio di concentrare gli sforzi sulla rimodulazione di alcune linee di adduzione alle metropolitane e che transitano presso i maggiori plessi scolastici; di istituire linee direttrici, rimodulate e a basso numero di fermate intermedie, sulle quali poi Atac, eventualmente in sinergia con i vettori privati (pullman turistici), potrebbe concentrare i propri sforzi; di rimodulare contestualmente gli orari delle linee periferiche o a bassa frequentazione prevedendo la possibilità di limitare il servizio in alcune fasce giornaliere a minor impatto per concentrare uomini e mezzi sulle linee da intensificare". (Com)