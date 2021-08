Speciale infrastrutture: Spagna, governo stanzia un miliardo di euro per migliorare "trasporti verdi" nelle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana spagnolo ha pubblicato il primo bando per distribuire un miliardo di euro dai fondi del Piano per la ripresa dell'Unione europea per favorire la decarbonizzazione delle città, migliorare la qualità dell'aria e mitigare il rumore promuovendo le zone a basse emissioni (Zbe). Il bando si rivolge ai comuni con più di 50 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia, includendo la possibilità per i comuni tra i 20 mila e i 50 mila abitanti che hanno servizi di trasporto pubblico di qualificarsi per aiuti finalizzati alla loro digitalizzazione, al rinnovo sostenibile della flotta e alla promozione del trasferimento modale negli ambienti urbani. (Spm)