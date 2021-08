Rifiuti: Pd Marino, Raggi ricordi che Castelli romani non sono la pattumiera della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quella che si concluderà tra poche settimane è una estate complessa e delicata. Un'estate di lotta all’emergenza pandemica ma anche di campagna elettorale. Non si possono che spiegare in questa ultima ottica le ultime decisioni della sindaca di Roma, Virginia Raggi, in tema di rifiuti, in particolare sulla scelta di individuare la discarica dei rifiuti di Roma in quel di Roncigliano, ad Albano Laziale, che già troppe volte ha salvato la Capitale dalla emergenza. Una scelta, a nostro giudizio, illogica, fuori luogo e calata dall’alto, senza confronto con territori e comunità". Così, in una nota, il segretario del Pd di Marino, Sergio Ambrogiani. "Raggi ha voluto far finta di niente e, per salvare la faccia, ha preferito scaricare sulla provincia e sui Castelli Romani - aggiunge -, le inefficienze della amministrazione capitolina, incapace in questi cinque anni di affrontare e risolvere l’emergenza rifiuti: e questo, nonostante la buona volontà e la disponibilità della Regione Lazio e del presidente Zingaretti. Ci chiediamo: cosa ha in mente ancora la sindaca Raggi? Le basterà la discarica di Roncigliano o proverà a trovare altri siti, come quello di Falcognana? Finora, a differenza del passato, il nome della discarica Ecofer ancora non è uscito fuori - conclude - ma già da adesso promettiamo forte opposizione e grande battaglia contro qualsiasi ipotesi in tal senso. Siamo vigili e continueremo a lavorare per la tutela della salute e dell’ambiente”. (Com)