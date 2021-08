Afghanistan: ministro Esteri Ungheria, Usa hanno ostacolato ingresso ad aeroporto di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno ostacolato l’accesso all’aeroporto di Kabul per le persone che l’Ungheria voleva evacuare dall’Afghanistan. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ripreso dal portale “Hvg”. Szijjarto ha ricordato che il suo Paese ha già evacuato 173 persone dal Paese asiatico, incluse persone la cui evacuazione era stata richiesta dagli Usa e dall’Austria. L’aereo della compagnia Wizz Air che le trasportava è già atterrato a Budapest dopo essere decollato dall’Uzbekistan. “Ci aspettiamo che i nostri alleati, inclusi gli Usa, non ostacolino dal raggiungere l’aeroporto di Kabul le persone che vogliono andarsene”, ha dichiarato il ministro, per il quale alcune persone non sono state in grado di recarsi all’aeroporto Hamid Karzai, bloccate dalle truppe statunitensi per il fatto che ci fosse troppa gente. Secondo Szijjarto si tratta di un argomento “inaccettabile”. (Vap)