Toscana: Mazzeo, sosteniamo raccolta fondi per ristorante Ca'Moro (2)

- Il consigliere regionale Francesco Gazzetti ha sottolineato il valore di un momento importante e significativo: "Ringrazio il presidente Mazzeo per essere venuto a incontrare sia i vertici dell'associazione sia le ragazze e i ragazzi del Ca' Moro, è una sensibilità e un gesto importante che si unisce alla disponibilità e all'attenzione con la quale, sia il presidente della Regione, Eugenio Giani, che l'assessora alle Politiche sociali, Serena Spinelli, stanno seguendo l'evolversi della situazione sin dall'inizio. Questa è la testimonianza di come questa vicenda, che sicuramente ha una valenza cittadina per Livorno, abbia anche un respiro regionale per l'importanza e il valore dell'esperienza legata sia al Ca' Moro che all'associazione Parco del Mulino". "Stiamo predisponendo una mozione – ha concluso Gazzetti – che ovviamente sarà messa a disposizione di tutto il Consiglio, che sarà un modo per poter far esprimere e manifestare una vicinanza e una solidarietà da parte dell'Aula e anche per avere la possibilità di perseguire tutte le strade che sono possibili, sia come Giunta che come Consiglio, per essere vicini e dare un supporto, se ce ne saranno le condizioni, ai progetti e alle intenzioni dell'associazione e delle ragazze e i ragazzi". (Ren)