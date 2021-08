Afghanistan: ministero Esteri Moldova, tutti i concittadini sono stati evacuati dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sei cittadini moldavi che si trovavano in Afghanistan sono stati evacuati e sono al sicuro. Lo ha confermato il ministero degli Esteri di Chisinau in un comunicato. I cittadini che oggi hanno lasciato il territorio afghano sono stati gli ultimi a esprimere il desiderio di essere evacuati. Allo stesso tempo, il ministero continuerà a monitorare la situazione in Afghanistan. La Moldova ringrazia i partner nella regione che hanno contribuito a garantire un corridoio sicuro per i cittadini moldavi, nonché i funzionari dell'autorità per l'aviazione civile e il servizio di intelligence e sicurezza, che hanno compiuto sforzi istituzionali concertati per evacuare in sicurezza i cittadini moldavi dal Paese asiatico. (Rob)