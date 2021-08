Turchia-Afghanistan: Erdogan, in corso intensa attività diplomatica con leader mondiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, ha fornito una serie di dettagli dei recenti colloqui con i leader mondiali sugli sviluppi in Afghanistan e su una possibile ondata migratoria nella regione. "Stiamo conducendo un'intensa attività diplomatica internazionale sugli sviluppi in Afghanistan e sulla migrazione irregolare", ha dichiarato Erdogan su Twitter. "Continueremo a prendere tutte le misure necessarie per garantire la stabilità nella nostra regione, per proteggere il nostro Paese dalla pressione migratoria e per garantire la pace della nostra nazione", ha aggiunto Erdogan, condividendo un'infografica dei colloqui avvenuti in questi giorni con diversi leader europei e regionali: il premier greco Kyriakos Mitsotakis (20 agosto); il presidente russo Vladimir Putin (21 agosto); la cancelliera tedesca Angela Merkel (21 agosto); il premier iracheno Mustafa al Kadhimi (21 agosto); il premier britannico Boris Johnson (22 agosto); il presidente del Consiglio europeo Charles Michel (22 agosto); il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (22 agosto). Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, il presidente turco ha osservato nelle sue conversazioni che l'avvio di colloqui di pace e sicurezza tra talebani e leader afgani a Kabul è promettente, ricordando che in questo processo dovrebbero essere mantenuti aperti i canali di dialogo con i talebani.(Tua)