Nord Macedonia: premier Zaev, residenza di 90 giorni per rifugiati afgani

- Il governo della Macedonia del Nord garantirà 90 giorni di residenza temporanea ai rifugiati dall'Afghanistan nel suo territorio. Lo ha dichiarato oggi il premier macedone, Zoran Zaev, secondo quanto riporta la stampa locale. "Non abbiamo casi di richieste di asilo politico, ma ovviamente in accordo con le leggi internazionali accettate nel nostro Paese, prenderemo in considerazione tali attività. Tutte le persone per le quali abbiamo confermato di essere disponibili all'accoglienza avranno lo status di residenza temporanea di 90 giorni mediante il rilascio di un visto", ha detto Zaev. Secondo il premier, arriveranno in Macedonia del Nord operatori di organizzazioni umanitarie, attivisti per i diritti umani, giornalisti, personale locale delle Nazioni Unite. "La nostra regione ha subito dei traumi nel recente passato, quindi sappiamo quanto sia importante l'aiuto di qualcuno che può darti una mano in quel momento", ha osservato Zaev. (Seb)