Roma 2021: Meleo (M5s), Michetti prende in giro romani su pedaggio, ci ha già pensato Raggi

- Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti "arriva in ritardo e prende in giro i cittadini romani. La sindaca Virginia Raggi ha già attivato nei mesi scorsi un tavolo per eliminare il pedaggio nel tratto urbano dell’A24, un provvedimento molto importante per i residenti di Settecamini e Ponte di Nona". Lo scrive in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture ed esponente del M5s, Linda Meleo. "Quindi, dico al candidato della Lega nord, Michetti - aggiunge Meleo che può continuare a chiacchierare perché tanto l’iter della Raggi è già partito nei mesi scorsi. Michetti tenta maldestramente di appropriarsi di meriti non suoi. Un consiglio: faccia una passeggiata in periferia, magari a via Collatina per esempio. L’abbiamo riqualificata con il nostro programma Strade nuove. Se fosse presente di più sul territorio - conclude Meleo - lo avrebbe notato. Ma lui è della Lega nord, quelli che dicevano Roma ladrona". (Rer)