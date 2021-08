Energia: Finlandia, posticipato a giugno 2022 avvio reattore nucleare di Olkiluoto 3 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità finlandese per la sicurezza nucleare (Stuk) nel marzo di quest'anno ha dato il permesso di iniziare a caricare carburante, sostenendo un piano per iniziare la produzione di elettricità in ottobre. Tvo ha successivamente spostato la data a novembre per consentire un lavoro extra sulla revisione e l'ispezione delle turbine, e ora indica febbraio come scadenza prevista per l’avvio. Attualmente sono quattro i reattori nucleari operativi in Finlandia. Olkiluoto 3 sarà il primo nuovo impianto nucleare nazionale in quattro decenni, mentre è in corso un altro progetto di un consorzio finlandese-russo. (Sts)