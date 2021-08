Afghanistan: ministro Esteri francese, serve più tempo per completare evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia afferma che ha bisogno di più tempo per completare le procedure di evacuazione dall'Afghanistan. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, dagli Emirati Arabi Uniti dove è arrivato oggi con la titolare della Difesa, Florence Parly, per monitorare l’andamento delle procedure di evacuazione per cui Abu Dhabi funge da ponte aereo. "Siamo preoccupati per la scadenza del 31 agosto fissata dagli Stati Uniti. È necessario più tempo per completare le operazioni in corso", ha affermato Le Drian. Il ministro degli Esteri ha chiesto agli Stati Uniti di prorogare la scadenza per il ritiro delle truppe, che attualmente è fissata per il 31 agosto. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nei giorni scorsi ha affermato di non volere che le truppe restino in Afghanistan oltre la scadenza, ma si prevede che il premier britannico, Boris Johnson, domani durante il vertice del G7 in videoconferenza tenterà di sollecitare una proroga su questi eventi. (Frp)