Marocco: Farnesina, liberata Ikram Nazih condannata per offese contro la religione

- Ikram Nazih, la ragazza italo-marocchina condannata per offese contro la religione per aver condiviso una vignetta satirica su Facebook nel 2019, è stata liberata oggi in Marocco. Lo rende noto la Farnesina. “Voglio ringraziare l’ambasciatore italiano in Marocco Armando Barucco e il sottosegretario Enzo Amendola per l’impegno che hanno dedicato alla causa”, ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Assieme abbiamo seguito la vicenda dal primo momento, avendo a cuore unicamente il benessere della nostra connazionale, nel pieno rispetto del lavoro delle istituzioni e della giustizia marocchine”, ha affermato Di Maio. (Res)