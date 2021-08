Africa: il 27 agosto a Berlino la quarta conferenza G20 Compact with Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà venerdì prossimo, 27 agosto, a Berlino la quarta conferenza G20 Compact with Africa (CwA), promossa dal governo federale tedesco. Alla conferenza prenderanno parte numerosi capi di Stato e di governo dei 11 Paesi africani che hanno aderito all'iniziativa: Egitto, Etiopia, Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Ruanda, Senegal, Togo e Tunisia. Inoltre, sono attesi gli interventi dei rappresentanti di Stati e organizzazioni internazionali che sostengono attivamente il processo CwA: Italia (in qualità di presidente di turno del G20), Sudafrica, Unione europea (Commissione e Consiglio), Unione africana (Commissione e presidente), Fondo monetario internazionale (Fmi), Banca mondiale e Banca africana di sviluppo (Afdb). L'obiettivo del G20 Compact with Africa è migliorare le condizioni quadro per gli investimenti del settore privato e le opportunità di lavoro in Africa al fine di promuovere lo sviluppo economico sostenibile nel suo insieme. Il governo federale tedesco ha sostenuto attivamente sin dall'inizio l'iniziativa lanciata sotto la presidenza tedesca del G20 nel 2017, compresa l'istituzione del cosiddetto fondo di investimento per lo sviluppo e partenariati di riforma con i Paesi CwA selezionati. (Geb)