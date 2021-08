Violenza donne: Versace (FI), inaccettabile abbandonare chi denuncia, occorre fare di più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Versace, "occorre dunque uno sforzo maggiore e più incisivo sia da parte della politica che della magistratura per adottare iniziative più tempestive e concrete che mettano effettivamente al sicuro le donne che, spesso non senza paura e difficoltà, trovano la forza e il coraggio di denunciare. Non possiamo chiedere alle donne vittime di violenze di denunciare i loro aguzzini e poi abbandonarle, ci renderemmo così complici degli assassini e questo sarebbe una vergogna inaccettabile". (Com)