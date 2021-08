Slovacchia: Covid, il Paese dona 70 mila vaccini a Ucraina e Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia donerà 60 mila dosi del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca all’Ucraina e 10 mila al Montenegro. Lo rende noto all’agenzia di stampa “Tasr” l’ufficio stampa del ministero degli Esteri di Bratislava. Il titolare del dicastero, Ivan Korcok, ha dichiarato che in questo modo la Slovacchia esprime solidarietà con i suoi partner stranieri e contribuisce alla lotta globale contro il Covid-19. “Considero la vaccinazione il modo più efficace per combattere la pandemia ed è importante che i vaccini siano disponibili dove ce n’è più bisogno”, ha detto il ministro. Korcok ha spiegato che non si tratta solo di una donazione ma di un modo per la Slovacchia di aiutare se stessa, giacché la pandemia non può essere sconfitta entro i ristretti confini di uno Stato. (Vap)