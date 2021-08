Sicurezza stradale: Centinaio (Mipaaf), affrontare questione fauna selvatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto in Toscana "ci ricorda che siamo davanti a una questione che non riguarda soltanto l’agricoltura ma tutti noi, trasformandosi in un problema di ordine pubblico e che minaccia la sicurezza stradale". Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, commenta l’incidente mortale in cui ha perso la vita un giovane operatore socio sanitario sulla via Livornese in provincia di Pisa nella notte fra sabato e domenica. Il trentenne, che viaggiava a bordo di uno scooter, avrebbe urtato un cinghiale che gli avrebbe tagliato la strada e - caduto a terra - sarebbe stato poi travolto da un’auto che sopraggiungeva. "Nostro dovere è evitare che ci siano altri morti e far sì che non si ripetano episodi del genere. Dobbiamo difendere il territorio, aiutare la natura a mantenere un equilibrio – continua il sottosegretario – e porre fine a un’emergenza che non soltanto danneggia il settore primario, ma causa anche vittime sulle strade. La questione va affrontata quanto prima a livello legislativo per arrivare a una normativa nazionale. Il contrasto alla fauna selvatica è un atto dovuto", conclude Centinaio. (com)