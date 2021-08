Covid: Vincenzi, vaccinati nel Lazio il 73 per cento degli over 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Lazio è la prima Regione per copertura vaccinale. Oltre il 73 per cento degli over 12 ha completato il ciclo di vaccinazione. Un risultato straordinario, reso possibile grazie al lavoro di una grande squadra che non si è mai fermata, nemmeno durante i giorni più caldi dell'estate. Un ringraziamento al presidente Zingaretti, all'assessore alla Sanità D'Amato, alle operatrici e agli operatori sanitari della nostra Regione. Andiamo avanti così!". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)