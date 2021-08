Romania: Covid, somministrazione terza dose di vaccino al più tardi all'inizio di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le somministrazioni della terza dose di vaccino contro il Covid-19 in Romania partiranno al più tardi all'inizio di ottobre. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna di vaccinazione in Romania, Valeriu Gheorghita, all'emittente televisiva "Digi24". Il coordinatore della campagna vaccinale afferma che, molto probabilmente, chi è stato vaccinato con AstraZeneca riceverà la terza dose con un vaccino a base di Rna messaggero. "Se l'Agenzia europea per i medicinali farà questa raccomandazione all'inizio di settembre, come stimiamo, al più tardi all'inizio di ottobre saremo in grado di iniziare questa fase di somministrazione della terza dose", ha affermato Gheorghita aggiungendo che le persone potranno programmarsi attraverso la piattaforma di vaccinazione, come hanno fatto per le prime dosi, o potranno andare direttamente ai centri di vaccinazione. (segue) (Rob)