Romania: Covid, somministrazione terza dose di vaccino al più tardi all'inizio di ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La condizione è che siano trascorsi almeno sei mesi dalla seconda dose e che non ci sia passati attraverso la malattia, in quanto si ritiene che gli anticorpi di coloro che sono stati vaccinati e che hanno attraversato la malattia forniscono loro una protezione immunitaria sufficiente. La somministrazione della terza dose inizierà con il personale medico e le persone nelle categorie vulnerabili e solo poi le altre categorie. Avrà però la precedenza chi andrà ai centri vaccinali e che non hanno fatto nessuna dose", ha detto Gheorghita aggiungendo che ci sono dosi sufficienti per entrambe le categorie. "Stiamo aspettando una raccomandazione per coloro che hanno realizzato il primo schema vaccinale con vettore virale, molto probabilmente coloro che hanno realizzato il primo schema con AstraZeneca riceveranno un vaccino a base di Rna messaggero alla terza dose", ha affermato Gheorghita. (Rob)