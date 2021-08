Haiti: terremoto, primo ministro Henry accoglie aiuti umanitari dalla Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Haiti, Ariel henry, ha accolto domenica 250mila euro in aiuti umanitari donati dalla Spagna per l'emergenza nata con il terremoto del 14 agosto. Si tratta, riferisce la stampa locale, di di kit da cucina, tende da campo, generatori elettrici e attrezzature medico ortopediche. "Diamo la garanzia a tutti i donatori che intendiamo mostrare rigore nella gestione degli aiuti, ha detto Henry all'aeroporto internazionale Touissant Louverture. La consegna è stata formalizzata da Pedro Sanz, ambasciatore spagnolo a Port-au-prince, giunto proprio all'ultimo giorno dei suoi tre anni di mandato. Seondo le ultime stime, è di almeno 2.207 morti e 12.268 feriti il bilancio del terremoto. La scossa, con epicentro a circa dodici chilometri dalla località Saint Louis du Sud e a dieci chilometri di profondità, ha riacceso i fantasmi del devastante terremoto del 2010, causa della morte di circa 230mila persone. L'evento, di magnitudo 7.2, è stato registrato alle 8.30 di sabato 14 agosto, nel primo pomeriggio in Italia. Al momento si contano almeno 334 dispersi. (segue) (Mec)