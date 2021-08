Haiti: terremoto, primo ministro Henry accoglie aiuti umanitari dalla Spagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Col passare delle ore aumentano gli annunci di offerte e iniziative di aiuto in arrivo da governi e organismi internazionali. L'Italia ha messo a disposizione un primo contributo di 500.000 euro, ha segnalato la vice ministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni. "Con il terremoto del 14 agosto Haiti si trova ad affrontare una nuova terribile tragedia. La macchina dei soccorsi e della solidarietà si è immediatamente attivata e la Cooperazione Italiana ha disposto un contributo di emergenza del valore di 500.000 euro tramite la Croce Rossa in favore delle popolazioni colpite che, oltre a un gran numero di vittime, hanno sofferto danni materiali ingentissimi. Parliamo infatti di un Paese segnato da estrema povertà e instabilità, e che, nel 2010, era già stato colpito da un sisma catastrofico, i cui effetti sono ancora evidenti. Per questo occorre aiutare Haiti e tutte le organizzazioni che, in queste ore, sono attive per curare i feriti, creare alloggi d'emergenza e garantire il cibo alle popolazioni colpite. La Cooperazione Italiana, con questo primo contributo, è parte di questo grande sforzo internazionale, che nelle prossime settimane sosterremo ulteriormente con altre azioni concrete a favore degli abitanti di Haiti". (segue) (Mec)