Haiti: terremoto, primo ministro Henry accoglie aiuti umanitari dalla Spagna (4)

- Gli Stati Uniti hanno nominato l'amministratrice dello Usaid, Samantha Power, come coordinatrice degli aiuti. Lunedì 16 il team statunitense ha visitato alcune delle località maggiormente colpite dalla scossa, tra quelle raggiungibili. La squadra di soccorso Usaid fa sapere di lavorare per rispondere rapidamente ai bisogni principali come la fornitura d'acqua potabile o la messa in sicurezza sanitaria dei locali usati per il primo soccorso. Grazie all'impiego di otto elicotteri, oltre a poter consegnare beni di prima necessità nelle zone colpite e spostare il personale sanitario, gli Usa hanno potuto anche far evacuare oltre 40 persone la cui vita era considerata a rischio. (segue) (Mec)