Sardegna: nasce la prima rete di hotel per amanti del cicloturismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce in Sardegna la prima rete di bike-hotel per il ciclo turismo (anche in versione e-bike con le bici elettriche). Si chiama BEST (Biking Experience Sardinia Tourism) e mette insieme sedici hotel, fra i quali due alberghi diffusi, un agriturismo, tre società di noleggio bike ed escursioni, un tour operator, una società di trasporti e tre cantine per creare sinergie con la filiera agricola. Le 25 imprese partecipanti al progetto appartengono a 14 comuni, 9 costieri (Alghero, Bosa, Cabras, Castelsardo, Oristano, Porto Torres, Stintino Tresnuraghes e Villanova Monteleone) mentre Guspini, Macomer, Santu Lussurgiu, Ulà Tirso e Sassari presidiano la parte più interna dell'anello i cui percorsi verranno riprogettati per collegare tutti i nodi della rete che si snoda su quattro diverse province: Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Il progetto Best ha conquistato il primo posto nella graduatoria del bando "Turismo, cultura e ambiente – Sardegna, un'Isola sostenibile" di Sardegna Ricerche, l'agenzia della Regione che sostiene le imprese e l'innovazione nell'isola. (segue) (Rsc)