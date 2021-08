Sardegna: nasce la prima rete di hotel per amanti del cicloturismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico il bando vuole ampliare l'offerta di servizi al turismo sostenibile con lo sviluppo e il consolidamento di prodotti diversificati. BEST ha ottenuto il podio più alto della linea C (un valore di 82 punti totali) nel bando dedicato alla creazione di reti tra imprese legate ad uno specifico tematismo. In questo caso il cicloturismo. Un lavoro di progettazione ben fatto secondo la commissione che premia l'impegno dei progettisti Marcello Usala e Francesco Delogu. "Una rete ampia, varia e coerente, composta da imprese con offerta adeguata al prodotto bike – si legge nelle motivazioni – basato su un mercato (quello del cicloturismo) con tante potenzialità". Una gran parte delle imprese di BEST avevano in passato già avviato collaborazioni, anticipando di fatto il funzionamento "a rete" auspicato e promosso dal bando di Sardegna Ricerche. (Rsc)