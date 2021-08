Zimbabwe: sindacati citano in giudizio aziende che impongono obbligo vaccinale ai dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso dei sindacati dello Zimbabwe (Zctu) ha citato in giudizio diverse aziende per aver ordinato ai loro dipendenti di vaccinarsi contro il Covid-19 pena il licenziamento. In una richiesta urgente del tribunale citata dal sito web "ZimLive", il sindacato afferma che le azioni delle aziende hanno violato i diritti costituzionali dei lavoratori. “Non esiste una legge in Zimbabwe che renda obbligatoria la vaccinazione. Ci si aspetta che ogni persona, dopo aver preso in considerazione le implicazioni e gli effetti della vaccinazione, prenda una decisione personale sull'opportunità o meno di vaccinarsi", sostiene la Zctu nel ricorso al tribunale. Anche il ministro dei Servizi pubblici, Paul Mavhima, e il procuratore generale Prince Machaya sono coinvolti nel caso. Il governo dello Zimbabwe, che ha ordinato a tutti i dipendenti pubblici di vaccinarsi, ha l'obiettivo di inoculare almeno 10 milioni dei suoi circa 15 milioni di cittadini entro la fine di quest'anno. (Res)