Imprese: Moroni (Free To X) illustra a Meeting di Rimini piano installazione aree di ricarica ultra fast per veicoli elettrici

- Intervenuto nell’ambito del dibattito “La transizione Ecologica e Vettori Energetici” al meeting di Rimini, l’Amministratore delegato di Free To X (società innovativa del gruppo Autostrade per l’Italia), Giorgio Moroni, ha illustrato il piano di installazione delle aree di ricarica ultra fast per veicoli elettrici sulla rete autostradale gestita da Aspi. Dopo le stazioni inaugurate nelle ultime settimane nelle aree di servizio Secchia Ovest vicino Modena e Flaminia Est a nord di Roma, la tabella di marcia del piano prevede l’installazione di nuove stazioni fino a 100 aree di servizio della rete Aspi entro il 2023, con una distanza media tra un’area di ricarica e l’altra di circa 50 chilometri, in linea con gli standard europei. Il tempo medio di ricarica è di 12-15 minuti. Questa operazione prevede un investimento pari a oltre 50 milioni di euro in due anni. “Sarà una delle più estese reti europee di ricarica ad altissima potenza per veicoli elettrici. In ogni stazione saranno installati fino a 8 punti di ricarica multi-client, che consentiranno tempi di “rifornimento” celeri e compatibili con un viaggio anche di lunga percorrenza con un’auto elettrica, assicurando una durata del viaggio simile a quella di un veicolo con motore a combustione tradizionale” ha spiegato Moroni. (segue) (Com)