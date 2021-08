Imprese: Moroni (Free To X) illustra a Meeting di Rimini piano installazione aree di ricarica ultra fast per veicoli elettrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conducenti di auto elettriche, attraverso le app dei propri Mobility Service Provider, potranno così usufruire dei servizi di ricarica in totale autonomia, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, impiegando gli stalli per il tempo necessario al rifornimento delle batterie del proprio mezzo. “Per garantire il ritmo delle installazioni - afferma l’Amministratore delegato di Free to X Giorgio Moroni - nei primi mesi di quest’anno abbiamo già formalizzato ai Distributori le richieste di allaccio in media tensione: abbiamo così anticipato i tempi per poter disporre di connessioni essenziali per alimentare le colonnine a 300kW. Inoltre - aggiunge Moroni - abbiamo avviato le procedure competitive per le forniture delle colonnine, dei trasformatori e di quanto necessario ad implementare le stazioni Hpc. In parallelo, dopo aver elaborato i nostri progetti, li abbiamo in gran parte già presentati agli enti competenti per l’ottenimento dei permessi edilizi, per poter così avviare i cantieri puntando ad una media di almeno 40/50 installazioni all’anno. La fase di test ci è servita per comprendere le caratteristiche e la complessità di realizzazione di queste infrastrutture, il layout più idoneo e le soluzioni tecnologiche che consentano a tutti gli operatori della mobilità - e quindi ai loro clienti - di rifornirsi. A breve sulle prime due stazioni sarà possibile anche il pagamento con carta di credito, vera novità almeno nel panorama italiano. Siamo assolutamente determinati a rispettare gli obiettivi del piano, rendendo la mobilità elettrica in autostrada una realtà concreta”. (Com)